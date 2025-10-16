Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
17.10.2025 00:16:00
VIG übernimmt Nürnberger Versicherung für 1,4 Mrd. Euro
Für die VIG, die neben Österreich vor allem in Osteuropa stark vertreten ist, ist es die größte Übernahme der Firmengeschichte. In Deutschland ist sie bisher nur mit der kleinen InterRisk und als Rückversicherer präsent.
Der Vorstand der lange auf ihre Unabhängigkeit bedachten Nürnberger war auf die Suche nach einem Partner gegangen, nachdem sie 2024 mit 78,5 Millionen Euro tief in die roten Zahlen gerutscht war. Grund dafür waren vor allem hohe Schäden in der Kfz- und Gebäudeversicherung. Mit 3,7 Milliarden Euro an Beitragseinnahmen und Kapitalanlagen von 35,1 Milliarden Euro gehört sie zu den größeren deutschen Versicherern. Dank eines Sparprogramms, bei dem bis 2026 rund 600 von 4100 Arbeitsplätzen gestrichen werden sollen, und Preiserhöhungen hatte die Nürnberger für das laufende Jahr eine Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht gestellt.
