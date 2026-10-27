Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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27.10.2026 23:13:24
Visa Q4 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Visa Inc.
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28.10.26
|Visa-Aktie fester: Was den Kreditkarten-Gigant trotz Rekordjahr bremst (dpa-AFX)
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28.10.26
|ROUNDUP: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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26.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
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26.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
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26.10.26
|Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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21.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
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