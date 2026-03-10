Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
10.03.2026 21:47:50
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:59
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|06:54
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 904,00
|7,16%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|3,30
|0,61%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,42
|0,39%
|SHIFT Inc.
|3,72
|-1,59%
|Volkswagen (VW) St.
|93,10
|1,69%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|91,62
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.