Porsche Automobil Aktie
|31,76EUR
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WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman aktualisierte am Donnerstag seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft hinsichtlich der Quartalszahlen und der Prognoseanpassungen der Beteiligungen VW und Porsche AG./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 15:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31,90 €
|
Abst. Kursziel*:
9,72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,20%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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