Porsche Automobil Aktie

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Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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22.06.2026 11:29:50

Porsche Automobil Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der Porsche SE beim fairen Wert von 33 Euro auf "Halten" belassen. Bei dem geplanten Mehrheitsverkauf der VW-Tochter Everllence (ehemals MAN Energy
Solutions) könnte ein Zuschlag an die Porsche SE zu Interessenkonflikten führen, schrieb Michael Punzet am Montag. Zudem würde dies nur bedingt die Diversifikation des Beteiligungsportfolios der Porsche SE erhöhen, da sie über die VW-Beteiligung bereits an Everllence beteiligt sei./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 09:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
30,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
29,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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