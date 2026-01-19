Porsche Automobil Aktie
|36,20EUR
|-1,24EUR
|-3,31%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Underweight
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
36,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
36,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
