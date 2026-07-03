Vossloh Aktie

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WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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03.07.2026 11:19:38

Vossloh erhält Aufträge aus China

WERDOHL (dpa-AFX) - Vossloh hat zwei Aufträge für Bahn-Neubaustrecken in der Provinz Shandong im Osten Chinas gewonnen. Das Unternehmen werde dabei Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Befestigungssystemen ausstatten, teilte Vossloh am Freitag in Werdohl mit. Die Lieferungen sollen 2027 beginnen, die Produktion erfolge im chinesischen Werk Kunshan. Den Auftragswert bezifferte der Bahntechnikkonzern auf rund 60 Millionen Euro./nas/stk

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