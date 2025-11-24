Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
24.11.2025 12:04:00
VW T-Roc 1.5 eTSI im ersten Fahrbericht: Konservativ modernisiert
Der T-Roc gehörte bislang zu den beliebtesten Modellen von VW. Der Neue hat gute Chancen, daran anzuknüpfen, weil er sich im Kern treu bleibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,94
|0,11%
|Volkswagen (VW) St.
|96,40
|0,16%