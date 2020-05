Wall Street-Analyst mit rekordhohem Kursziel für Tesla-Aktie

• Tesla überrascht positiv mit Q1-Ergebnissen• Tesla-Aktie erholt sich bereits von Corona-Einbruch• Analyst vergibt Rekord-Kursziel

Ende April teilte Tesla nachbörslich seine Ergebnisse zum vergangenen Quartal mit. Experten hatten mit einem Verlust gerechnet, doch der E-Autopionier aus Kalifornien konnte überraschend einen Überschuss erwirtschaften. Das schien auch Experten positiv zu stimmen.

Wie das Unternehmen vergangene Woche mitteilte, konnte Tesla im ersten Quartal 2020 einen Gewinn von 16 Millionen Dollar erwirtschaften. Der Autobauer konnte somit seit Unternehmensgründung erstmals drei Quartale in Folge einen Gewinn ausweisen. Der Umsatz lag bei fast sechs Milliarden Dollar und somit 32 Prozent über dem Vorjahreswert.

Trotz der Belastung durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen konnte Tesla in Q1 mehr Autos ausliefern als erwartet. 88.500 Kunden erhielten bis Ende März einen neuen Tesla - in der selben Zeit produzierte das Unternehmen 102.672 Autos. Die Erreichung des Auslieferungsziel von 500.000 Fahrzeugen in diesem Jahr hält der Konzern trotz der Corona-Pandemie noch für möglich. In 2019 brachte Tesla 367.500 Autos an seine Kunden.

Von Teslas Quartalszahlen zeigten sich einige Analysten positiv überrascht. So auch Pierre Ferragu von New Street Research.

My bullish stance on $TSLA was that they could get to 25% gross margin by 2025. They just posted 25.5% for last quarter. I almost feel betrayed. What am I going to do in the next 5 years? 😂