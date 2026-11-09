Walmart Aktie

110,76EUR -1,86EUR -1,65%
Walmart ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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09.11.2026 14:48:27

Walmart Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 149 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften von Marktanteilsgewinnen des Einzelhandelskonzerns zeugen, schrieb Michael Lasser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Vor allem aber dürften die Resultate weitere Belege dafür liefern, dass Walmarts Ertragslage solider ist, als es die Vergleichszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 149,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 125,52 		Abst. Kursziel*:
18,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 124,21 		Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:48 Walmart Buy UBS AG
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21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Walmart 110,76 -1,65% Walmart

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13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
13:23 DHL Group Hold Warburg Research
13:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 pbb Buy Warburg Research
13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:07 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:06 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12:21 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
11:59 LANXESS Kaufen DZ BANK
11:52 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Sanofi Neutral UBS AG
11:27 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
11:25 GEA Buy UBS AG
11:24 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
11:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
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11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
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08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
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