Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
07.03.2026 03:36:00
Walmart vs BJ's Wholesale: Which Retailer Is a Better Buy?
If you compare the latest quarterly results from Walmart (NASDAQ: WMT) and BJ's Wholesale Club (NYSE: BJ), one contrast is impossible to ignore. In its fiscal fourth quarter, Walmart's operating income jumped 10.8% year over year, easily outpacing its 5.6% revenue growth. BJ's, meanwhile, saw its total revenue increase by the exact same 5.6% in its most recent quarter, but its operating income actually slipped 0.2% year over year.But BJ's does have an edge on its much larger competitor in one crucial area: valuation.So, which stock is the better buy today: the better operator with a demanding valuation, or the cheaper warehouse club?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmart
|
06.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|106,58
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.