Warburg Research gibt Deutsche Bank-Aktie Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 30,25 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,51 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 2 520 174 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Deutsche Bank-Papier um 86,8 Prozent aufwärts.
