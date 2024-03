Warburg Research: Hold für BMW-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner hätten 2023 solide abgeschnitten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen vom Donnerstagmittag. Die Automarge im vierten Quartal habe aber etwas enttäuscht.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:12 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 106,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 201 940 BMW-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 5,8 Prozent aufwärts. Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

