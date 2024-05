Warburg Research: Hold für Sartorius vz-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Laborausrüsters habe die hervorragende Positionierung am Markt unterstrichen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Schwachstelle sei aber weiterhin das Chinageschäft.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Sartorius vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie wies um 11:32 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 272,10 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 17,60 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 25 445 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 18,2 Prozent abwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2024 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.