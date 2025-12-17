Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.12.2025 16:48:31
Warner Bros favours Netflix offer over $108bn Paramount bid
Warner Brothers says the offer for its film and streaming businesses is inferior to Netflix's.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!