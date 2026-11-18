Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.11.2026 04:07:22
Waymo pulls driverless taxis from all US freeways
The decision comes after California banned Waymo's driverless vehicles from operating on the state's highways following a series of traffic incidents.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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16:01
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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07:50
|Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen (Spiegel Online)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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16.11.26
|Alphabet-Aktie gibt ab: Google investiert in Kronstorf - weitere Bebauung geplant (APA)
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16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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13.11.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|04.05.26
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|28.04.26
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|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|29.10.26
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|21.10.26
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|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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