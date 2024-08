WDH/AKTIE IM FOKUS: Tesla profitieren von 'Top-Pick'-Status bei Morgan Stanley

(In der Überschrift wurde ein überflüssiger Buchstabe entfernt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla haben am Montag von einer positiven Studie der US-Bank Morgan Stanley profitiert. Von Analyst Adam Jonas zur favorisierten Aktie unter den US-Autobauern erklärt, legte das Papier des Elektroautobauers an der Nasdaq um 4,5 Prozent auf 229,65 US-Dollar zu und glich damit einen Teil seiner seit vergangenem Mittwoch erlittenen Verluste wieder aus. Jonas machte Tesla in einer am Montag vorliegenden Studie zu seinem "Top Pick" und entzog diesen Status den Ford-Papieren (Ford Motor). Dessen Aktie verlor 2,0 Prozent auf 10,97 Dollar.

Kostensenkungen und Umstrukturierungen bei Tesla hätten das Abwärtsrisiko im Geschäft mit Elektrofahrzeugen eingedämmt, schrieb er unter Verweis auf das am vergangenen Dienstagabend vorgelegte Zahlenwerk. Zudem verwies er darauf, dass der Autobauer "aggressiv zusätzliche Ressourcen, Technologie, Mitarbeiter und Kapital aus dem Automobilbereich umschichtet". Das Ford-Management dagegen habe während seiner Telefonkonferenz zum zweiten Quartal weitaus mehr Zeit mit dem Thema Elektroautos verbracht als Tesla, konstatierte er.

Morgan Stanley bewertet Tesla mit "Overweight" und einem Kursziel von 310 Dollar. Damit wird für die Aktie auf Sicht von 12 bis 18 Monaten ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent erwartet./ck/he