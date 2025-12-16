BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
16.12.2025 16:38:38
WDH: BMW will Vorzugsaktien in Stämme wandeln
(Wiederholung: Der Unternehmensname in der Überschrift wurde korrigiert.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will seine Vorzugsaktien (BMW Vz) in die im DAX notierten Stammpapiere (BMW) wandeln. Zur kommenden Hauptversammlung am 13. Mai sollen die Aktionäre dem Plan zustimmen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Jedes Vorzugspapier soll in eine Stammaktie umgewandelt werden, ohne dass die Anteilseigner eine Zuzahlung leisten müssten. Die 54,7 Millionen Vorzugsaktien machen knapp 9 Prozent des Grundkapitals der Bayern aus. Auf die Vorzugsaktien entfallen laut Satzung bisher 2 Eurocent mehr Dividende als auf die Stämme. Während die Stammaktien kaum auf die Nachricht reagierten, legten die Vorzüge um knapp sieben Prozent zu./men/mis
