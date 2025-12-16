BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Rentabler BMW-Einstieg? 16.12.2025 10:03:58

DAX 40-Wert BMW-Aktie: Wäre ein Investment in BMW vor 10 Jahren inzwischen lukrativ?

Vor Jahren BMW-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BMW-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die BMW-Aktie an diesem Tag 95,49 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,472 BMW-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 95,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996,75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,32 Prozent abgenommen.

BMW wurde am Markt mit 57,15 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

