XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 24 162,55 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,081 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,311 Prozent leichter bei 24 055,17 Punkten, nach 24 130,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 174,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 007,98 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,610 Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der DAX mit 24 088,06 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 703,65 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 399,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 20,66 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 4,35 Prozent auf 38,39 EUR), Merck (+ 2,45 Prozent auf 119,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 222,60 EUR) und Brenntag SE (+ 1,76 Prozent auf 48,53 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Symrise (-2,95 Prozent auf 65,22 EUR), Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), EON SE (-2,19 Prozent auf 15,18 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR) und BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 251 740 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at