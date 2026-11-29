NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.11.2026 21:05:02
What Jensen Huang's Return Means for Nvidia Investors
It took less than two weeks for Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors to find out what life without Jensen Huang would be like. And judging from the stock's performance during that time, I don't think shareholders are particularly interested in doing it again anytime soon.
Nvidia stock jumped 31% on Monday after the board of directors reinstated Huang as CEO. While the investigations that led to his departure aren't over, Nvidia is obviously a more appealing investment with Huang running the company.
Image source: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian.
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