Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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20.03.2026 15:15:00

Where Will Oracle Be in 2 Years?

Shares of Oracle (NYSE: ORCL) have retreated 48% in the past six months, driven by concerns that the company is spending way too much to build artificial intelligence (AI) infrastructure.Oracle's decision to take on debt to fund the infrastructure buildout, along with its reliance on AI start-up OpenAI for a significant chunk of its backlog, has weighed on its shares in recent months. However, on March 10, Oracle stock received a nice shot in the arm after the company announced solid results for its fiscal 2026's third quarter (ended Feb. 28).Let's see why that was the case, and if the stock could go on a bull run from here and make investors richer over the next couple of years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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