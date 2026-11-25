Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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25.11.2026 19:32:11
Why Alphabet Stock Fell Today (Hint: It's AI-Related)
Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) came under pressure today, with a more than 4% decline at midday. The move can't be divorced from overall weakness in the AI-related sector, with all other hyperscalers also firmly in negative territory.
The decline comes as the market digests news reports that Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) CEO Elon Musk believes that Grok is falling behind models developed by rival AI enterprises.SpaceX stock has also come under pressure recently.
Image source: The Motley Fool.
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