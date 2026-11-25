Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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25.11.2026 19:55:01
Why Alphabet Stock Is Down Today
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) stock is down 2.5% as of 1:55 p.m. ET on Wednesday, Nov. 25, after the cost of insuring its debt hit a record high.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite are down 0.1% and 0.7%, respectively.
Alphabet's five-year credit default swap (CDS) spreads -- the price of insurance against it defaulting on its bonds -- hit a record high alongside spreads for SpaceX (NASDAQ:SPCX), Oracle (NYSE:ORCL), and neocloud CoreWeave (NASDAQ:CRWV).
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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