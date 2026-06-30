Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 05:17:28

Why Amazon, Alphabet, and Other Tech Stocks Popped Today

Shares of Amazon.com (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) climbed on Monday, following bullish developments in the cloud industry.Image source: Getty Images.Reports of price increases at Amazon Web Services (AWS) were taken as an indication of strong demand for cloud computing services. Amazon is reportedly raising prices by up to 20% for access to advanced graphics processing units (GPUs) designed by the likes of Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten