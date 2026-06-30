Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.06.2026 05:17:28
Why Amazon, Alphabet, and Other Tech Stocks Popped Today
Shares of Amazon.com (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) climbed on Monday, following bullish developments in the cloud industry.Image source: Getty Images.Reports of price increases at Amazon Web Services (AWS) were taken as an indication of strong demand for cloud computing services. Amazon is reportedly raising prices by up to 20% for access to advanced graphics processing units (GPUs) designed by the likes of Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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