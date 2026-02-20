Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
20.02.2026 19:57:24
Why Are Oracle Shares Sliding On Friday?
This article Why Are Oracle Shares Sliding On Friday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.02.26
|Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
09.02.26