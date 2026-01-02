ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
02.01.2026 19:06:28
Why ASML Stock Popped Today
Shares of industry-leading lithography specialist, ASML (NASDAQ: ASML), are up 9% as of noon Friday. The catalyst for this surge stems from Aletheia Capital issuing a rare stock rating reversal from "sell" to "buy," alongside a doubling of its price target for the stock from $750 to $1,500. Compared to ASML's current trading level, this new price target represents 30% upside.ASML holds a dominant share of the deep ultraviolet (DUV) lithography industry and a quasi-monopoly in the bleeding-edge extreme ultraviolet (EUV) lithography niche, making it one of the most important companies in the world today -- particularly in the semiconductor chain. Lithography is the near-magic process of etching infinitesimal patterns onto silicon wafers to be used in the world's most advanced semiconductor chips -- and ASML's equipment leads the way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
02.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|994,00
|8,52%
|ASML NV
|990,10
|7,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.