LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 960 auf 1200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach dem enorm starken Jahresstart der europäischen Halbleiterbranche, befeuert von KI-Fantasie, schaute sich Analyst Simon Coles am Sonntag mehr als 20 mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung an. KI stecke wenig überraschend hinter den meisten positiven Varianten. Coles favorisiert in der Branche TSMC, Samsung, SK Hynix, ASM International und Aixtron./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT





