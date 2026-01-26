ASML NV Aktie

1 164,80EUR -10,80EUR -0,92%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

26.01.2026 11:01:06

ASML NV Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 960 auf 1200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach dem enorm starken Jahresstart der europäischen Halbleiterbranche, befeuert von KI-Fantasie, schaute sich Analyst Simon Coles am Sonntag mehr als 20 mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung an. KI stecke wenig überraschend hinter den meisten positiven Varianten. Coles favorisiert in der Branche TSMC, Samsung, SK Hynix, ASM International und Aixtron./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1 200,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
1 166,60 € 		Abst. Kursziel*:
2,86%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
1 164,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

