ASML NV Aktie

1 237,00EUR 42,20EUR 3,53%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 12:36:53

ASML NV Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der vorherigen Kursrally sei die erste Kursreaktion auf den starken Auftragseingang des Chipausrüsters regelrecht lahm gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im Zuge der recht unspektakulären Telefonkonferenz mit Analysten hätten dann sogar Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Einfluss derart immenser Auftragseingänge auf den Gewinn sei allerdings, gerade ab 2027, enorm, so Sanders. Die "unstillbare Nachfrage" durch KI-Infrastruktur sorge weiterhin für positive Überraschungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 238,20 € 		Abst. Kursziel*:
21,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 237,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,26%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

mehr Analysen
08:57 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:38 ASML NV Overweight Barclays Capital
07:29 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 242,00 3,95% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

12:48 STMicroelectronics Buy UBS AG
12:47 Nemetschek Neutral UBS AG
12:39 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:38 GEA Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
12:36 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:35 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
12:33 KRONES Buy Deutsche Bank AG
12:32 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12:32 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:31 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:54 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:53 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:52 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 Nokia Neutral UBS AG
11:10 Sanofi Neutral UBS AG
11:10 OMV Underperform RBC Capital Markets
11:09 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:09 DWS Group Neutral UBS AG
11:08 Givaudan Neutral UBS AG
11:07 ING Group Buy UBS AG
10:49 SAP Buy UBS AG
10:49 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
09:56 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:49 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
09:49 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
08:57 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:55 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
08:54 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:50 Deutsche Bank Hold Warburg Research
08:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen