ASML NV Aktie
|1 225,00EUR
|21,80EUR
|1,81%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Finanzvorstand Roger Dassen. Die Aussagen des Managements signalisierten großes Vertrauen in einen mehrjährigen Aufschwung des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
