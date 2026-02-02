ASML NV Aktie

1 225,00EUR 21,80EUR 1,81%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 18:19:25

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Finanzvorstand Roger Dassen. Die Aussagen des Managements signalisierten großes Vertrauen in einen mehrjährigen Aufschwung des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 14:42 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 515,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 230,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 225,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,67%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten