ASML NV Aktie

1 095,40EUR 5,00EUR 0,46%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

14.01.2026 08:33:42

ASML NV Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
960,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
1 093,80 € 		Abst. Kursziel*:
-12,23%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
1 095,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,36%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

