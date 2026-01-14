ASML NV Aktie
|1 095,40EUR
|5,00EUR
|0,46%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
