ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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23.11.2026 23:16:24
Why ASML Stock Popped Today
Shares of ASML (NASDAQ:ASML) were among the winners today as the semiconductor sector surged on news that Jensen Huang was returning as the CEO of Nvidia.
The announcement reinjected confidence in the AI boom, lifting sector stocks like ASML, which finished the session up 9.3, while the Nasdaq Composite closed up 6.5%.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu ASML NV
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23.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
23.11.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 260,20
|9,47%
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