ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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20.03.2026 17:31:39

Why Did ASML Stock Just Drop?

ASML Holding (NASDAQ: ASML) stock, the Dutch manufacturer of machines that manufacture semiconductors, slipped 3.3% through 12:15 p.m. ET Friday, on no apparent bad news -- actually, the contrary.It's only been a couple of days now, after all, since investment bank Goldman Sachs urged investors to buy ASML. And it's only been one day since investors got a chance to react to spectacular earnings news from ASML customer Micron (NASDAQ: MU). (But then again, investors sold off Micron, too.) Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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