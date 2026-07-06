ASML NV Aktie

1 615,20EUR -10,00EUR -0,62%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 12:06:37

ASML NV Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1700 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Generation von Lithografiesystemen zur Chipfertigung (High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet) der Niederländer dürfte aus Kostengründen zunächst bei Halbleiterspeichern (DRAM) zum Einsatz kommen, später aber auch bei Steuerungschips (Logic), schrieb David Dai in seiner Einschätzung vom Sonntag. Er hob seine Umsatzprognosen für ASML deutlich an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 20:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 300,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 609,60 € 		Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 615,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,40%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten