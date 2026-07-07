ASML NV Aktie

1 546,20EUR -48,00EUR -3,01%
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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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07.07.2026 08:29:12

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Chipindustrieausrüsters brauche Hinweise auf ein starkes Geschäftsjahr 2027, um ihre gegenüber der US-Konkurrenz deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung zu beenden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in seinem Ausblick auf die Mitte Juli anstehenden Quartalszahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 900,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 551,80 € 		Abst. Kursziel*:
22,44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 546,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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