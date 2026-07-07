ASML NV Aktie
|1 546,20EUR
|-48,00EUR
|-3,01%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Chipindustrieausrüsters brauche Hinweise auf ein starkes Geschäftsjahr 2027, um ihre gegenüber der US-Konkurrenz deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung zu beenden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in seinem Ausblick auf die Mitte Juli anstehenden Quartalszahlen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 900,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 551,80 €
|
Abst. Kursziel*:
22,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 546,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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