NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Chipindustrieausrüsters brauche Hinweise auf ein starkes Geschäftsjahr 2027, um ihre gegenüber der US-Konkurrenz deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung zu beenden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in seinem Ausblick auf die Mitte Juli anstehenden Quartalszahlen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST



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