ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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02.07.2026 10:52:37

ASML NV Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1770 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval misst den Papieren des Spezialisten für Lithografiesysteme nun einen höheren Bewertungsmultiplikator zu, wie er am Mittwoch schrieb. Er trägt damit stärkeren Wachstumsaussichten Rechnung. Obendrein hob der Experte seine Schätzungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2 000,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 590,40 € 		Abst. Kursziel*:
25,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 597,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,22%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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