Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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03.06.2026 16:12:03

Why Did Oracle Stock Drop Today?

Oracle (NYSE: ORCL) stock is up a 45.5% over the past 52 weeks, but tumbled 6% through 9:45 a.m. ET Wednesday morning.One Wall Street analyst thinks this is the exact opposite of what should be happening. According to Mizuho, Oracle stock, which trades at barely $230 per share today, is actually worth $320. Image source: Oracle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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