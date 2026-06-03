Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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03.06.2026 16:12:03
Why Did Oracle Stock Drop Today?
Oracle (NYSE: ORCL) stock is up a 45.5% over the past 52 weeks, but tumbled 6% through 9:45 a.m. ET Wednesday morning.One Wall Street analyst thinks this is the exact opposite of what should be happening. According to Mizuho, Oracle stock, which trades at barely $230 per share today, is actually worth $320. Image source: Oracle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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01.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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29.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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29.05.26