NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.08.2026 05:46:19
Why Is Nvidia Stock So Cheap?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is trading at relatively cheap valuations, which is perplexing investors given its performance.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 16, 2026. The video was published on Aug.18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:03
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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20:03
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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20:03
|Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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18:01
|Handel in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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18:01
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.