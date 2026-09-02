Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
02.09.2026 21:48:19
Why Is Palantir Stock Down Today?
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) stock is down 6% as of 3:40 p.m. ET on Wednesday, Sept. 2, 2026, in spite of news of a fresh contract from the U.S. Department of Defense and the addition of a new executive.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both up 0.4% so far in Wednesday's trading. Palantir did make news on Wednesday, but it was hardly an obvious reason to sell. The company announced that the Army had awarded its subsidiary, Palantir USG, Inc., with the contract for "production and delivery of the Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) ground station system, the Army's next-generation deep-sensing capability enabled by artificial intelligence and machine learning."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
02.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|155,34
|6,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.