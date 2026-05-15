NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.05.2026 16:25:58
Why Nvidia Stock Just Dropped
Easy come, easy go.Shares of AI superstar Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock touched a new all-time high on Thursday after reports from the Trump-Xi summit in China confirmed the U.S. will permit Nvidia to sell H200 artificial intelligence chips to as many as 10 Chinese companies.Now new reports are filtering out -- and according to these, despite receiving permission to sell, no actual sales of H200 chips were made. Nvidia stock dropped 4% through 10:05 a.m. ET on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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