NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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24.04.2026 18:21:51

Why Nvidia Stock Popped Today

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock jumped 4.9% through noon ET Friday. Strange as it sounds, this was all because of Intel (NASDAQ: INTC)!Intel blew past analyst forecasts for $0.01 in pro forma earnings last night, reporting $0.29 per share instead. Sales of $13.6 billion likewise beat expectations for $12.4 billion.But why would semiconductor investors think this is good news for Nvidia? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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