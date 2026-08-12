Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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12.08.2026 20:39:39

Why Oracle Stock Just Jumped

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) stock was up 5.9% as of 2:38 p.m. ET on Wednesday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 0.4% and 0.7%, respectively.Shares of the hyperscaler and tech giant are gaining after CoreWeave and Nebius -- two so-called neocloud companies -- reported a fresh round of strong earnings. CoreWeave released its Q2 numbers yesterday after the market closed. Revenue was up an incredible 112% while its backlog grows even faster. The company says its pipeline grew from about $25 billion this time last year to more than $100 billion today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11:45 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 80 950,00 5,78% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 131,96 -0,45% Oracle Corp.

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Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.
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