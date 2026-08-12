Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
12.08.2026 20:39:39
Why Oracle Stock Just Jumped
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) stock was up 5.9% as of 2:38 p.m. ET on Wednesday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 0.4% and 0.7%, respectively.Shares of the hyperscaler and tech giant are gaining after CoreWeave and Nebius -- two so-called neocloud companies -- reported a fresh round of strong earnings. CoreWeave released its Q2 numbers yesterday after the market closed. Revenue was up an incredible 112% while its backlog grows even faster. The company says its pipeline grew from about $25 billion this time last year to more than $100 billion today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
02.08.26
|Oracle-Aktie im Sinkflug: So verlor Larry Ellison binnen zehn Monaten über 200 Milliarden Dollar (finanzen.at)
|
28.07.26
|Teure KI-Infrastruktur: Bringt die hohe Verschuldung von Oracle die Tech-Branche unter Druck? (finanzen.at)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|80 950,00
|5,78%
|Oracle Corp.
|131,96
|-0,45%