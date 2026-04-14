Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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14.04.2026 03:41:50
Why Oracle Stock Rebounded Today
Shares of Oracle (NYSE: ORCL) rallied on Monday after the software giant highlighted its artificial intelligence (AI)-powered offerings.By the close of trading, Oracle's stock price was up over 12%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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