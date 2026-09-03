Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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03.09.2026 16:27:31
Why Palantir Stock Bounced Back Today
Defense and artificial intelligence stock Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) soared 9.1% through 10:10 a.m. ET Thursday on no obvious good news. Rather, investors appear to be reevaluating precisely how bad yesterday's news was -- and deciding it wasn't nearly as bad as it appeared.Image source: Palantir.Shares of Palantir tumbled nearly 6% yesterday after tech giant Alphabet (NASDAQ: GOOG) (Nasdaq: GOOGL announced it will make its specialized "Gemini 3.8 Flash Cyber" AI model available exclusively to government buyers through a new initiative called the "Fairwind Program."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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