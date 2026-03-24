Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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24.03.2026 19:42:01
Why Salesforce Plunged Again Today
Shares of customer relationship management and data software giant Salesforce, Inc. (NYSE: CRM) fell hard on Tuesday, down 5.8% as of 1:37 p.m. EDT.There wasn't any company-specific news for Salesforce, but the entire enterprise software segment was down harshly today. This was likely due to a new update to Anthropic's agentic tool, which can now complete tasks on one's computer. The fear is that AI companies like Anthropic may be able to build agents that can displace some or all of the functionality that enterprise software companies provide today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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