Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
24.02.2026 20:44:31
Why Salesforce Stock Was Climbing Today
Shares of Salesforce (NYSE: CRM) were bouncing back today after the software sector got pounded yesterday in response to Citrini Research's doomsday AI blog post.Today, Salesforce and its peers were gaining even as Anthropic released a new set of tools and plug-ins, perhaps a sign that the sector has found some resilience or even a bottom. Salesforce also benefited from some favorable analyst notes ahead of its fourth-quarter earnings report tomorrow afternoon.As of 2:24 p.m. ET, the stock was up 4.3%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
