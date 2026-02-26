Salesforce Aktie

156,02EUR -6,50EUR -4,00%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 07:05:37

Salesforce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Anstieg der aktuell verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) ? ein wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze des Softwarekonzerns ? entspreche lediglich der Unternehmensplanung und habe die Erwartungen nicht wie sonst üblich übertroffen, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem beinhalte der Ausblick auf das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum eine nachlassende Dynamik, und die operative Marge solle lediglich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Immerhin rechne das Management im zweiten Halbjahr wieder mit einer Geschäftsbeschleunigung, was er als Signal für einen Wendepunkt im Bereich der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) sieht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 191,75 		Abst. Kursziel*:
30,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 191,75 		Abst. Kursziel aktuell:
30,38%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten