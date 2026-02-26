Salesforce Aktie
|156,02EUR
|-6,50EUR
|-4,00%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Anstieg der aktuell verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) ? ein wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze des Softwarekonzerns ? entspreche lediglich der Unternehmensplanung und habe die Erwartungen nicht wie sonst üblich übertroffen, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem beinhalte der Ausblick auf das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum eine nachlassende Dynamik, und die operative Marge solle lediglich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Immerhin rechne das Management im zweiten Halbjahr wieder mit einer Geschäftsbeschleunigung, was er als Signal für einen Wendepunkt im Bereich der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) sieht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 191,75
|
Abst. Kursziel*:
30,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 191,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
25.02.26
|Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Salesforce chief dismisses ‘SaaS-pocalypse’ fears of AI overtaking business software (Financial Times)
|
25.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)