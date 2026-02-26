Salesforce Aktie

166,00EUR 3,48EUR 2,14%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

26.02.2026 13:02:02

Salesforce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 281 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend sei, inwieweit die Amerikaner mit dem KI-Tool Agentforce sinnvollere Lösungen anbieten können als neuere Konkurrenz, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag angesichts der negativen Kursreaktion auf den Geschäftsbericht. Und dann, ob das Unternehmen diese auch entsprechend gut monetarisieren könne, um die Gewinnerwartungen anzutreiben und Skepsis zu widerlegen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 281,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 191,75 		Abst. Kursziel*:
46,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 191,75 		Abst. Kursziel aktuell:
46,54%
Analyst Name::
Gabriela Borges 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

