Salesforce Aktie
|151,16EUR
|0,28EUR
|0,19%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Anleger fokussierten sich darauf, ob der Software-Entwickler wieder anziehendes Umsatzwachstum prognostiziert, schrieb Brent Thill in seinem Ausblick am Dienstag. Jüngste Erhebungen deuteten auf eine zunehmende Adaption der KI-Agentenplattform Agentforce durch die Kunden hin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 178,16
|
Abst. Kursziel*:
40,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 178,16
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,32%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
