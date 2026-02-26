Salesforce Aktie

167,96EUR 5,44EUR 3,35%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

26.02.2026 11:07:17

Salesforce Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 365 auf 320 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Diese seien "statisch" gewesen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Der Software-Entwickler wolle jedoch das aus eigener Kraft erreichte Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 191,75 		Abst. Kursziel*:
66,88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 199,50 		Abst. Kursziel aktuell:
60,40%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

